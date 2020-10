Monchi sul mercato Chelsea: "Non mi fido dei soldi ma dei giocatori per i quali li hanno spesi"

Alla viglia della trasferta in casa del Chelsea per il primo impegno stagionale di Champions League, Monchi, ds del Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai Radio Marca in merito alla qualità della formazione di Frank Lampard: "Non mi fido dei soldi spesi dal Chelsea - spiega - ma mi fido dei giocatori per i quali li hanno spesi. Da centrocampo in su hanno grandissimo talento: Pulisic, Ziyech, Abraham, Werner... Sono una formazione di altissimo livello, anche se ancora in fase di rodaggio. Si stanno costruendo come collettivo e avranno bisogno ancora di qualche tempo, ma rimangono una rivale temibile. Dalla loro parte, poi, avranno l'aspetto emotivo: l'eliminazione dello scorso anno contro il Bayern è stata davvero brutta e vorranno cancellarla. La chiave del match? Chi avrà maggiormente il controllo della palla avrà più margine per portare a casa il successo. Dovremo saper soffrire ma anche cogliere le nostre occasioni".