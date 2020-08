Montella: "Spero che il Siviglia arrivi in finale di EL, ma con lo United gara difficile"

L'ex tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella ha parlato della sfida tra il club spagnolo e il Manchester United, valida per la semifinale di Europa League: "Si spera che arrivi in ​​finale. Il Siviglia ha grandi giocatori, ma sappiamo tutti che non sarà una partita facile. Onestamente vedo un 50% e 50%. Sarà una sfida molto combattuta. Anche il Manchester United sa giocare questo tipo di partite e ogni errore può essere decisivo. Penso che la cosa più importante in questo tipo di gara sia la concentrazione. C'è molta qualità da entrambe le parti e il lato mentale può essere fondamentale", ha detto in un'intervista rilasciata a ABC de Sevilla.