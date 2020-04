Montpellier, il presidente sullo stop alla Ligue 1: "Chi si lamenta abbia decenza. C'è gente che muore"

Il presidente del Montpellier, Laurent Nicollin, accoglie con filosofia l'annullamento della Ligue 1: "Non esiste una decisione giusta o ingiusta. Dal momento in cui non c'è niente di sportivo, complicato convalidare qualcosa. c'è un virus che uccide le persone, è stata presa una decisione. Dopodiché, a Paul non piace, a Jacques non piace... Ad un certo punto, devi avere un po' di decenza e dignità. Ci sono persone che muoiono. La stagione 2019-20 è finita. Iniziamo il 2020-21".