Morta la madre di Guardiola, il messaggio del City: "Momento doloroso, ti siamo tutti vicini"

Il Manchester City ha voluto mandare un messaggio di cordoglio e condoglianze al proprio allenatore Pep Guardiola per la triste scomparsa della madre . Questo il tweet pubblicato dai Citizens: "La famiglia del Manchester City è devastata nel riportare la notizia della morte della madre di Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, a Manresa (Barcellona) dopo aver contratto il Coronavirus. Aveva 82 anni. Tutti noi vogliamo mandare un messaggio di vicinanza al mister, alla sua famiglia e a tutti i loro amici in questo momento doloroso".

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020