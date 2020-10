Morte Emiliano Sala, il pilota che passò il volo a Ibbotson sotto processo per 2 reati

La British Civil Aviation Authority ha intrapreso un'azione legale contro David Henderson per i reati relativi all'incidente mortale sulla Manica nel gennaio 2019, in cui perse la vita Emiliano Sala. Henderson, che è stato è stato citato in giudizio dalla CAA (l'autorità che regolamenta l'aviazione civile nel Regno Unito) per due reati, è stato accusato di aver agito in modo "sconsiderato" e "negligente". Dopo essersi dichiarato non colpevole lo scorso 28 settembre, dovrebbe comparire di nuovo in tribunale il 26 ottobre. Secondo il racconto di Willie McKay , l'intermediario scozzese che ha curato il trasferimento di Sala dal Nantes al Cardiff City, Henderson avrebbe dovuto pilotare l'aereo ma, per motivi ignoti, aveva proposto il viaggio a David Ibbotson (morto anch'egli, corpo mai ritrovato), chiedendogli se voleva "passare un fine settimana a Nantes" .