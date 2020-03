Morte Emiliano Sala, il pilota e l'aereo non avevano la licenza per voli commerciali

Un rapporto sulla morte del calciatore Emiliano Sala, scomparso il 21 gennaio del 2019 quando il suo aereo si è schiantato nel Canale della Manica mentre stava viaggiando da Nantes a Cardiff, ha rilevato che né il pilota né l'aereo avevano la licenza necessaria per operare voli commerciali. David Ibbotson, pilota del volo, si era lamentato con alcuni amici via whatsapp di diversi problemi all'aereo Piper Malibu che poi sarebbe andato in pezzi. Ibbotson era daltonico e non aveva alcuna formazione per volare di notte e il suo rating SEP, che gli consentiva di pilotare aerei monomotore, era scaduto da tre mesi. E' probabile che il pilota abbia sentito la pressione di dover portare per forza il calciatore a destinazione nonostante le avverse condizioni meteo. L'aereo intanto, era autorizzato solo per voli a uso privato e non era stato richiesto nessun via libera per voli commerciali.