Morto Amadeo Carrizo, il messaggio di cordoglio di Batistuta: "Un esempio per tutti noi"

Sono tante le personalità illustri del mondo del calcio argentino che in queste ore hanno voluto mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia di Amadeo Carrizo, storico ex portiere del River Plate venuto a mancare ieri a 93 anni. Ci ha pensato anche la leggenda dell'Albiceleste Gabriel Omar Batistuta, che ha dedicato a 'Tarzan' questo bel messaggio su Instagram: "Sei stato un esempio per tutti noi. I tifosi che hanno avuto il piacere di vederti parare non si stancano di elogiarti. Quando ti ascoltavamo, le tue parole erano di una qualità umana che solo i grandi riescono a trasmettere. La mia vicinanza alla tua famiglia, riposa in pace Amadeo Carrizo", le parole dell'ex attaccante di Fiorentina, Roma e Inter.