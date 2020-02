vedi letture

Mou e la domanda "Inopportuna" del giornalista tedesco: "Non le risponderò"

Che la tensione in casa Tottenham sia alta lo si capisce da tanti fattori. Non solo dalla reazione di Dele Alli al momento della sostituzione nel match di Champions League di ieri sera perso in casa contro il Lipsia, ma anche dalle parole di Josè Mourinho nel dopo gara, quando ha battibeccato con un giornalista tedesco al seguito del club allenato da Julian Nagelsmann. "È solo 1-0, non è 10-0 - spiega lo Special One in conferenza -. Il risultato è ancora aperto. È molto semplice. Non saremmo i primi a perdere in casa 1-0 e a passare in trasferta".

Sono gli Spurs che hanno demeritato oppure è stato bravo il Lipsia?

"Lei pensa che abbiamo giocato male?"

Beh il risultato dice che avete perso in casa.

"Ok. Non risponderò alla sua domanda perché non mi piace e credo sia inopportuna"