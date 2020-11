Moukoko può essere convocato, Favre e Zorc ci vanno piano: "Per domani nulla di deciso"

Il Borussia Dortmund non ha ancora deciso se il regalo per i 16 anni del baby-fenomeno Youssoufa Moukoko sarà la prima convocazione in prima squadra: “Youssoufa è un membro importante del Borussia Dortmund. Tuttavia, dovremmo tutti alzare un po' il piede dall'acceleratore in modo che tutto possa evolversi lentamente", ha detto il direttore sportivo del club tedesco, Michael Zorc. Anche mister Lucien Favre sembra sulla stessa lunghezza d'onda. “Non è ancora stato deciso lo porteremo a Berlino. Ha un potenziale fantastico e ci fa divertire in allenamento".