Mount ancora legato al Vitesse: regala abbonamenti agli operatori sanitari di Arnhem

Bellissimo gesto di Mason Mount. Il trequartista del Chelsea è stato elogiato pubblicamente dal Vitesse per aver acquistato abbonamenti da distribuire agli operatori sanitari che non possono permetterseli. Il giocatore ha aderito all'iniziativa promossa da Vyacheslav Karavaev, Eduardo e Louis Laros - tre ex giocatori del club -, che volevano ringraziare coloro che hanno messo la loro vita in pericolo per salvarne tante altre. Mount ha trascorso un anno in prestito nella società di Eredivisie nella stagione 2017-18