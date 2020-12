Mourinho attacca la FA: "Stasera il match ma ancora non sappiamo se giocheremo..."

José Mourinho molto critico nei confronti della Football Association a poche ore dal derby contro il Fulham. Quest'oggi in Inghilterra si sta discutendo della possibilità di sospendere il campionato visti i diversi casi di positività al Covid-19 emersi negli ultimi giorni e che hanno portato, ad esempio, alla sospensione di Everton-Manchester City.

Una decisione che ha fatto precipitare nell'incertezza anche i club che dovrebbero giocare questa sera. "Match alle 6 pm (19.00 in Italia, ndr) e noi ancora non sappiamo se giocheremo. La migliore lega al mondo", scrive Mourinho con non poca ironia.