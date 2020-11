Mourinho batte Guardiola e si prende la vetta della Premier! Gli Spurs stendono il City 2-0

vedi letture

José Mourinho batte Pep Guardiola e si prende la vetta di Premier League! Il Tottenham infatti ha steso 2-0 il Manchester City del tecnico catalano che continua a perdere terreno in Premier League. Un gol per tempo per gli Spurs che sono passati in vantaggio subito con Son e hanno completato l'opera con Lo Celso nella ripresa. Niente da fare per i Citizens che hanno avuto un gol annullato dal VAR firmato da Laporte. Con questo successo il Tottenham sale in vetta alla classifica a 20 punti e lasciano il City a quota 12.