Mourinho: "City graziato dal TAS, una vergogna. Se non è colpevole perché 10 milioni di multa?"

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, non ha particolarmente apprezzato la sentenza del TAS che ha annullato i due anni di squalifica dalle coppe europee che la UEFA aveva comminato al Manchester City. In conferenza stampa il tecnico ha dichiarato: "È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro". Il portoghese ha aggiunto: "Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa".