Mourinho:"Contento della prestazione, vittoria meritata"

vedi letture

Il Tottenham ha vinto per 3-1 nei quarti di finale di Carabao Cup contro lo Stoke City e Josè Mourinho si è presentato sorridente in zona mista:"Nel primo tempo eravamo in totale controllo della gara, ma non siamo stati abbastanza intensi per poter chiudere la partita in anticipo- ha dichiarato lo Special One-. Nella seconda frazione il loro gol è nato da una nostra banale palla persa. Da lì la partita si è complicata perchè ovviamente loro si sono chiusi, volevano ovviamente portarla ai rigori. Io ho sempre creduto nei miei ragazzi e infatti alla fine abbiamo vinto con merito. Sissoko quando è subentrato ci ha dato maggiore intensità, sono contento della prestazione di squadra".