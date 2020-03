Mourinho: "Dier? Io avrei fatto lo stesso. Niente di cui vergognarsi, domani in campo"

vedi letture

L'allenatore del Tottenham, José Mourinho, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sul campo del Burnley. Queste le sue parole, a partire dal caso Dier : "Sono molto più vecchio di Eric e ovviamente lavoro nel calcio da più tempo di lui, ma l'unica cosa che possa ribadire oggi è che avrei fatto lo stesso. Non ci avrei pensato due secondi e avrei reagito proprio come ha fatto lui. Da professionisti a volte dobbiamo affrontare delle situazioni difficili, ma penso che tutti abbiano capito come sono andate le cose. Non è accaduto niente di così grave. Dier ha giocato così bene nelle ultime due partite che scenderà in campo anche domani col Burnley. Non ha niente di cui vergognarsi".

Burnley?

"In casa è una squadra molto difficile da affrontare, ha battuto già diversi club. Il Burnley sta vivendo un momento fantastico, ma noi vogliamo vincere pur rispettando i nostri avversari. Testa quindi solamente alla partita di domani, che sia a porte chiuse o aperte noi faremo ciò che ci verrà richiesto e lotteremo per portare a casa i tre punti".