Mourinho difende Kane: "Domenica scorsa non è stato 'intelligente', era rigore e basta"

Nel corso della conferenza stampa pre-Ludogorets, il manager del Tottenham José Mourinho ha difeso Harry Kane, definito dai giornalisti in sala stampa intelligente nel guadagnarsi un rigore contro il Brighton: "Harry Kane era in grado di controllare il pallone e Adam Lallana è arrivato in modo spericolato. Perché dici che è intelligente? Intelligente è prendere palla e segnare un gol. Quello è un fallo. Pensavo fosse una punizione diretta ma il VAR ha detto che era dentro l'area perché era sulla linea. Di cosa stiamo parlando? Di essere intelligenti? Harry Kane voleva solo segnare il gol, Lallana è stato spericolato. Perché parli di noi? Parla di Liverpool, Manchester United, City e altre squadre con giocatori 'intelligenti' su rigori. Non parlare di Harry Kane".