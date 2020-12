Mourinho e il caso degli spogliatoi dello Stoke: "Ho un video, ma dovete rivolgervi alle autorità"

Dal rientro in campo a giugno, molte squadre inglesi hanno "costretto" gli ospiti a utilizzare spogliatoi temporanei per soddisfare i protocolli sul coronavirus e ridurre al minimo le interazioni tra giocatori. Tuttavia, dopo la partita di Championship tra Stoke e Middlesbrough giocata all'inizio di dicembre, il manager del Boro Neil Warnock era stato molto critico nei confronti delle strutture fornite dallo Stoke, descrivendole come un "porcile" in cui "non avrebbe messo nemmeno gli animali".

Domani il Tottenham di Mourinho farà visita proprio allo Stoke (sfida di Coppa di Lega) e il tecnico portoghese, in conferenza, ha risposto a una domanda su questo argomento, rivelando di aver ricevuto un filmato dello spogliatoio "incriminato": "Ho un video fatto da un collega che lavora in un'altra squadra, che recentemente ha giocato contro lo Stoke. Ma non ho intenzione di sollevare la questione, lo hai fatto tu (riferito al giornalista, ndr)..Penso che non dovrebbe essere una domanda da porre a me, ma è una domanda per le autorità - tutte le autorità, quelle calcistiche e quelle che si occupano di sicurezza -. Non sarò il cattivo che fa commenti sugli spogliatoi che lo Stoke riserva agli ospiti" .