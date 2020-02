vedi letture

Mourinho e la maledizione Champions: non supera gli ottavi dal 2013-14

Maledizione Champions per José Mourinho. Il tecnico portoghese non riesce a superare gli ottavi della massima competizione continentale dalla stagione 2013-14, quando raggiunse le semifinali con il Chelsea e fu eliminato dall'Atletico Madrid. Da allora, il cammino delle squadre allenate dallo Special One si è interrotto sempre presto: agli ottavi nel 2014-15 e nel 2017-18, ai gironi nel 2015-16 e nel 2017-18. In molti si chiedono se l'artefice della tripletta nerazzurra del 2010 sia entrato in una fase discendente della carriera e abbia perso il tocco magico; la sconfitta interna rimediata dal suo Tottenham contro il Lipsia potrebbe sancire l'ennesima uscita anticipata di uno dei più grandi allenatori degli ultimi 20 anni, anche se stavolta la sfortuna si è accanita contro di lui.