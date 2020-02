Mourinho fa felice Southgate: "Kane può rientrare prima del previsto, forse alla quintultima"

Buone notizie per il Tottenham e, di riflesso, anche per la nazionale inglese. José Mourinho ha rassicurato sulle condizioni di Harry Kane, fermo da Capodanno dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro il Southampton: "Potrebbe anticipare il rientro. Speravamo che rientrasse per le ultime due partite, ma potrebbe scendere in campo anche alla quintultima. Le sensazioni sono buone, il recupero procede nel migliore dei modi. Speriamo che possa aiutarci nella fase finale. È un grande professionista, un combattente e vuole tornare al più presto. Non accetta le tabelle".