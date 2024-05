Mourinho, futuro al Besiktas? Il vicepresidente: "Lo incontreremo, questione soldi già risolta"

vedi letture

Che il futuro di José Mourinho possa essere in Turchia? Nei giorni scorsi il Fenerbahce si è mosso per provare a portare l'ex Roma a Istanbul. Uno dei candidati alla presidenza l'ha annunciato nei giorni scorsi: "Il Fenerbahce deve competere con grandi allenatori e grandi squadre. Una lotta che dovrebbe essere sia in patria come all'estero. Una società come questa dovrebbe essere leader in Turchia e avere successo in Europa, almeno giocare una finale. Lavoriamo su questo, la settimana scorsa ho incontrato Mourinho per 2 ore e alla fine gli ho detto che il Fenerbahce ha bisogno di lui come lui ha bisogno del Fenerbahce. Ha accolto la proposta favorevolmente, sono in corso trattative. Se io sarò eletto presidente del Fenerbahce, nominerò Mourinho come allenatore perché non voglio più che i bambini siano tristi. È necessaria un'operazione importante, recluteremo giocatori in linea con i suoi desideri. Ha visto la partita contro il Konyaspor ed è rimasto contento. Anche lui sta lavorando".

Adesso, però, dalla Turchia arriva un'altra pretendente: il Besiktas. Il vicepresidente Hüseyin Yücel ha raccontato di aver già contattato lo Special One: "Abbiamo contattato Jose Mourinho un mese fa e ha accolto con favore la nostra offerta. Abbiamo già risolto i dettagli economici e la prossima settimana andremo in Italia per incontrarci faccia a faccia. Se troviamo un accordo con Mourinho allora gli consiglieremo di inserire Ricardo Quaresma nello staff", le sue dichiarazioni a Sporx