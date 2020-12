Mourinho: "Ho detto a Klopp che la squadra migliore ha perso". Il tedesco: "Credevo scherzasse"

Divertente siparietto al termine della sfida tra Liverpool e Tottenham, vinta 2-1 dai Reds che ora comandano in solitario la Premier. José Mourinho si è avvicinato a Jurgen Klopp e gli ha detto "La squadra migliore ha perso", provocando la reazione sorpresa del tecnico tedesco, che ha confessato poi di aver pensato a uno scherzo. Lo Special One, invece, faceva sul serio, come ha dichiarato nelle interviste post-partita .

