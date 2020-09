Mourinho punge il City: "Messi sarebbe potuto andare solo dove non rispettano il FFP"

In un'intervista esclusiva con JOE, José Mourinho ha parlato della vicenda che ha visto protagonista Lionel Messi nei giorni scorsi, rifilando la solita stoccata al Manchester City dell'eterno rivale Pep Guardiola. Al manager del Tottenham è stato chiesto se l'acquisto della Pulce fosse stato discusso nel club, e la risposta è stata come al solito molto pungente: "Qui al Tottenham rispettiamo il Fair-play finanziario. Messi sarebbe potuto andare solo in una squadra che non lo rispetta". Chiaro il riferimento ai Citizens.

"Messi could only go to a team that doesn't respect Financial Fair Play, so not Tottenham for sure."

In an exclusive interview, Spurs boss José Mourinho talks Messi, All or Nothing and Joe Hart. pic.twitter.com/1IGCenMsja

— FootballJOE (@FootballJOE) September 9, 2020