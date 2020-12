Mourinho incolpa Dele Alli del gol subito con lo Stoke: "Dovrebbe aiutarci, non creare problemi"

José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha attaccato duramente Dele Alli per l'errore commesso ieri nella sfida di Carabao Cup contro lo Stoke City (3-1 per gli Spurs): "Sono arrabbiato, un giocatore del suo ruolo deve creare occasioni e aiutare la squadra a restare unita, non creare problemi ai suoi stessi compagni. Abbiamo concesso allo Stoke City un contropiede quando non eravamo ben posizionati in campo e ci hanno momentaneamente ripresi proprio mentre avevamo il pieno controllo del match. Sì, sono arrabbiato", ha dichiarato in conferenza stampa lo "Special One".

L'ennesima conferma, questa, di come la relazione tra Mou e Alli sia ormai sempre più compromessa.