Mourinho: "La quarantena non mi ha cambiato. Non ho nemmeno imparato a cucinare"

vedi letture

Alla vigilia della sfida contro il Manchester United, il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha ironizzato sui suoi giorni spesi a casa durante la quarantena: "Non credo che la quarantena mi abbia cambiato. Abbiamo provato a mettere i giocatori nelle migliori condizioni per lavorare e tenerli motivati. E adesso abbiamo avuto il via libera per tornare ad allenarci insieme regolarmente. Con la felicità di chi può tornare a svolgere regolarmente il lavoro che ama. Ma, dal mio punto di vista personale, nulla è cambiato. Non ho nemmeno imparato a cucinare, non è cambiato proprio niente".