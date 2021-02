Mourinho: "Non è la Champions, ma voglio vincere l'E.League. Distratti? Mi rifiuto di pensarlo"

"Non è la Champions, ma è una competizione europea". José Mourinho, tecnico del Tottenham, parla così prima della gara di Europa League contro il Wolfsberg, che si terrà tra pochi minuti in quel di Budapest: "Quando non puoi vincere la Champions o addirittura non la gioca, devi pensare a questa competizione con occhi attenti e mente decisa".

Domenica giocherete contro il West Ham. Rischiate di essere distratti oggi?

"Mi rifiuto di dirlo, perché se vinci questa competizione hai un posto in Champions, vinci un trofeo importante e giochi la Supercoppa. Ci sono tanti motivi per giocare seriamente, dimenticando la gara di domenica e godendosi ogni minuti che passeranno in campo. Vedremo se l'ultimo che ha vinto il premio Puskas segnerà nello stadio Puskas".