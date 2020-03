Mourinho scherza: "Se oggi allenassi il Mou calciatore, non lo farei mai scendere in campo"

vedi letture

Sketch divertente durante l'odierna conferenza stampa di José Mourinho, allenatore del Tottenham. Intervenuto alla vigilia della gara di campionato col Burnley, lo "Special One" ha scherzato così con un giornalista sul suo modo di essere da giocatore, "fastidioso e pigro" secondo il suo ex compagno di squadra Baltemar Brito: "Brito ha ragione, ha pienamente ragione. Se oggi allenassi il Mourinho calciatore non lo farei mai scendere in campo, su questo non ho alcun dubbio (ride, ndr)", le divertite parole del tecnico degli Spurs.