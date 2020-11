Mourinho spavaldo dopo il Ludogorets: "Ora chiudiamo il discorso con le 2 partite in casa"

vedi letture

José Mourinho si è mostrato molto soddisfatto dopo la vittoria per 3-1 ottenuta dal Tottenham sul campo del Ludogorets: "Siamo stati abbastanza bravi per vincere questa partita. Abbiamo controllato gran parte del match, mostrando un buon calcio. Abbiamo creato molte occasioni e siamo stati solidi nel primo tempo. Non potevamo permetterci di perdere un'altra partita. Adesso abbiamo due partite casalinghe per finire il lavoro e passare il turno".