Mourinho sul caso PSG-Basaksehir: "L'arbitro ora sarà famoso suo malgrado per quest'episodio"

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, è intervenuto sui fatti di ieri in PSG-Basaksehir dichiarando che: "È una situazione molto triste e ogni forma di razzismo va combattuta. Non è accettabile. Sono triste perché non vogliamo questo nel calcio. Conosco personalmente l'arbitro Ovidiu Hategan. Buon uomo, buon arbitro. È stato coinvolto indirettamente in una situazione della quale diverrà simbolo e non è una bella cosa. Riguardo il quarto uomo, ha fatto certamente un errore imperdonabile e non può far altro che aprire il cuore, chiedere scusa e accettare le conseguenze. Probabilmente è un ottimo arbitro".