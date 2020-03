Mourinho torna su Tottenham-Norwich: "Ai calci di rigore chi era al VAR stava dormendo"

Alla vigilia del match di Premier League del suo Tottenham in casa del Burnely Josè Mourinho è voluto tornare sull'eliminazione degli Spurs dalla FA Cup per mano del Norwich City. Ponendo l'attenzione sul VAR: "Non ho visto nessun episodio negativo mercoledì, alla fine c'è stato un piccolo incidente ma preferisco guardare le cose positive. Vorrei ringraziare i tifosi di entrambe le squadre per il tifo fatto durante la partita. Era mercoledì sera, faceva freddo e pioveva ma uno stadio enorme era tutto esaurito. Allo stadio c'era una bellissima atmosfera, due squadre che si sono date battaglia correttamente. Due o tre ammonizioni dovute a dei normali falli di gioco. Grande rispetto tra le due panchine. Un buon arbitraggio. L'unica cosa che non ha funzionato, a parte l'incidente nel finale, è che quando siamo andati ai rigori l'assistente di linea e quello al VAR si sono addormentati. Se non si fossero addormentati si sarebbero accorti che ogni rigore parato da Krul si doveva far ripetere, ma era molto tardi e si erano addormentati".