Mourinho: "Tottenham in Europa la prossima stagione? Ormai non dipende da noi, ma dagli altri"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida col Crystal Palace, José Mourinho ha parlato così dell'eventuale qualificazione del Tottenham alle prossime coppe europee: "Abbiamo un paio di possibilità di giocare in Europa nella prossima stagione, ma siamo nelle mani degli altri. Per finire sesti, noi dobbiamo vincere ma non devono farlo gli Wolves. Per terminare settimi e andare in Europa, l'Arsenal non deve invece vincere la FA Cup. La mia sensazione è che possiamo vincere col Crystal Palace e aggiungere tre punti al nostro cammino. Poi non so, dipenderà dagli altri. Io e i miei giocatori dobbiamo solo concentrarci sulla nostra performarce e sulla nostra partita".

A una giornata dal gong finale di Premier League, gli Spurs si trovano settimi in classifica a quota 58 punti, a -1 dal Wolverhampton.