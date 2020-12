Moyes lo ha definito bluff, Bielsa non dirà più i titolari in conferenza: "Evitiamo gli attacchi"

David Moyes aveva definito un bluff la formazione data da Marcelo Bielsa in conferenza stampa due giorni prima della partita tra West Ham e Leeds (vinta 2-1 dai londinesi). Una frase che non è piaciuta al Loco: Bielsa oggi ha annunciato che non rivelerà più i titolari: "Non c'era niente di sbagliato. Sarebbe sbagliato pensare che conoscere gli undici del tuo avversario ti dia un vantaggio importante. Per me non è così. D'ora in poi, e per evitare qualsiasi tipo di attacco, non risponderò alle domande sui giocatori che possono o non possono giocare nel fine settimana".