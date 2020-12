Moyes:"Risultato bugiardo, divario non così ampio"

vedi letture

Un risultato pesante, forse anche immeritato per quello che ha fatto vedere il West Ham nei novanta minuti più recupero. Fatto sta che gli Hammers sono usciti sconfitti per 3-0 contro il Chelsea in uno dei tanti di derby di Londra: "Non credo proprio che il risultato rispecchi i valori visti in campo- ha dichiarato in zona mista l'allenatore del West Ham David Moyes-. Però se abbiamo concesso così tanti gol effettivamente è quello che ci meritavamo. Abbiamo avuto parecchie occasioni da gol noi, soprattutto in contropiede, anche il dato sul possesso palla secondo me ci sorride. E' stato un vero test per noi, e credo che in alcune parti abbiamo fatto molto bene, non siamo riusciti però ad arrivare con continuità nell'area avversaria".