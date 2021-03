Muller commenta il sorteggio di Champions: "Col PSG servirà prestazione di alto livello"

Thomas Muller ha commentato il sorteggio di Champions League, che ha riservato il Paris Saint-Germain al Bayern Monaco, in quella che sarà una sorta di rivincita della finale della passata edizione: "Siamo ovviamente contenti di rivivere quella partita e non vediamo l'ora che arrivi il momento. Dovremo portare la nostra intensità in campo. Dai quarti di finale in poi servono prestazioni di livello altissimo, in gara ci sono solo le migliori squadre"