Muller da record, gara numero 113 in Champions: nessun giocatore tedesco come lui

Con la presenza di questa sera, Thomas Müller riscrive la storia del Bayern Monaco e del calcio tedesco. Per l'attaccante tedesco quella contro il Barcellona sarà la gara numero 113 in Champions League con la squadra bavarese: staccato Philippe Lahm, fermo a 112, poi c'è Manuel Neuer, anche lui quest'oggi in campo con 109 presenze.

113 - Thomas Müller is set to make his 113th Champions League appearance, now the outright most of any German player in the competition's history. Presence. #UCL pic.twitter.com/wYfJ7Jljpu

