Muniain raggiunge il mito Guerrero. E diventa il 10° più presente con la maglia dell'Athletic

Dopo l’ultimo turno di Liga l’attaccante e capitano dell’Athletic Club di Bilbao Iker Muniain è entrato nella storia del club basco. Il giocatore infatti ha raggiunto le 430 presenze con i biancorossi raggiungendo un vero e proprio mito come Julen Guerrero al decimo posto della classifica dei più presenti di tutti i tempi. Muniain in questa stagione può superare altri due giocatori del passato come Canito (437 presenze) e Aitor Larrazabal (445). In vetta alla classifica c’è l’irraggiungibile José Angel Iribar che difese per 18 anni i pali della porta dell’Athletic collezionando 614 presenze seguito da Txetu Rojo a 541 e Joseba Etxeberria con 514.