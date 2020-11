Nacho: "Con l'Inter abbiamo dominato. Addio? Non cambierei il Real con nessun altro club"

vedi letture

Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, ha accompagnato mister Zinedine Zidane in conferenza stampa per presentare la sfida di Champions in programma domani sul campo dello Shakhtar. Queste le sue dichiarazioni tra presente, passato e futuro: "Personalmente mi sono sempre sentito importante per questa squadra. Magari non gioco tutte le partite come Sergio Ramos, ma con ogni allenatore ho sentito la fiducia. Adesso sto giocando nel mio ruolo a causa dell'assenza del nostro capitano e credo di poter dare il meglio proprio in quella posizione. Poi, quando rientrerà, continuerò a dare tutto per ritagliarmi il mio spazio".

Dove vede Ramos il prossimo anno?

"Come compagno, come amico e come madridista, spero che possa rinnovare perché è un pilastro del Real. Non so però cosa possa succedere".

Che idea si è fatto dello Shakhtar?

"Dobbiamo stare attenti ed evitare il contropiede. Affronteremo una squadra forte, dinamica e rapida".

Come si spiega il rendimento altalenante del Real Madrid?

"Noi proviamo ad affrontare ogni partita nel modo migliore. Contro l'Inter abbiamo dominato e abbiamo dato una buona versione di noi. Con l'Alavés invece abbiamo perso non riuscendo a fare tante cose. Abbiamo una grande rosa per mantenerci in alto, che è esattamente ciò che vogliamo".

Una battuta finale sui tanti rumors di mercato.

"Ho sempre detto che sono proprio dove sognavo. Chiaramente mi sarebbe piaciuto giocare 50 partite all'anno piuttosto che 20 o 30, non lo posso negare, ma comunque sono felice. Il Real Madrid è dove voglio essere. Tutte le estati arrivano offerte e mi fanno delle proposte, ma oggi non cambierei questa squadra per nessun'altra".