Nagelsmann: "Ho detto no al Real Madrid. A Lipsia posso sbagliare e imparare"

Intervistato dal Daiy Mail, Julian Nagelsmann racconta un retroscena di mercato che lo ha visto coinvolto. Prima del suo approdo al Lipsia il tecnico è stato chiamato dal Real Madrid: "Ho detto di no ma è importante specificare che non ho avuto un'offerta di contratto. Volevano incontrarmi. Non sono uno a cui rimangono cinque anni di carriera per guadagnare tanti soldi. Se sei un manager a 50 anni non dici di no al Real. Ora posso decidere cosa è giusto". E sulla scelta ricaduta sul Lipsia: "Qui ho la possibilità di sbagliare e imparare, diventare un allenatore migliore. Cosa che non puoi avere nei più grandi club: se non vinci non ti spiegheranno perché: ti esonerano".