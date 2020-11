Nagelsmann risponde a Tuchel: "Vogliamo rendere la gara di domani col PSG una vera finale"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions League col Paris Saint-Germain, mister Julian Nagelsmann ha parlato così dei suoi prossimi avversari: "La pressione non sarà un fattore decisivo domani. Vincerà chi è in forma e chi gioca meglio. Ogni partita di Champions è qualcosa di speciale, i precedenti non contano", le dichiarazioni del tecnico del RB Lipsia.

Il giovane allenatore tedesco ne ha approfittato anche per rispondere al suo connazionale Tuchel e al concetto di finale espresso alla vigilia: "Vogliamo dargli effettivamente questa sensazione, far vivere al PSG una vera finale. Loro si concentrano molto su Neymar e Mbappé, ma mister Tuchel ama cambiare strategia e dovremo quindi valutare attentamente come si metteranno in campo domani".