Ufficiale Nantes, Adson torna subito in Brasile. Il Vasco lo acquista a titolo definitivo

È durata appena cinque mesi l'avventura francese di Adson Ferreira Soares. Il trequartista brasiliano, 23 anni, era arrivato a Nantes ad agosto, venduto dal Corinthians per cinque milioni di euro. Per lui solo otto presenze in Ligue 1, dove non è riuscito a lasciare traccia: così, il club transalpino ha deciso di cederlo per la stessa cifra al Vasco da Gama, con cui ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2027.