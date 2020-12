Nantes, il "benvenuto" dei tifosi a Domenech: musica circense e provocazione: "Burattino"

Il clamoroso ritorno in panchina di Raymond Domenech, dopo oltre 10 anni, è tema ricorrente di questi giorni in Francia. L'ex ct della Nazionale transalpina raccoglie l'eredità di Christian Gourcuff e guiderà un Nantes incapace di vincere nelle ultime otto partite e sedicesimo in classifica. La scelta del proprietario Waldemar Kita, noto mangia-allenatori (17 cambiati in 13 anni di presidenza) non è piaciuta pressoché alla totalità dei sostenitori dei canaris. Che a loro modo hanno dato il "benvenuto" al tecnico 68enne, oggi a dirigere la sua prima seduta, ossia con un altoparlante vicino alle recinzioni del campo d'allenamento a trasmettere un messaggio provocatorio sulle note di una musica circense: "Il circo Kita è anche il suo nuovo spettacolo di marionette. Un diciassettesimo burattino è appena arrivato al Nantes, il diciassettesimo in 13 anni. Raymond Domenech ci spiegherà la sua visione del calcio, tanto da farci ridere per i prossimi weekend. E finalmente il circo Kita propone il suo tradizionale spettacolo di animali. In effetti, 11 capre saranno collocate ovunque su un rettangolo verde e dovranno passare una palla" hanno ironizzato i tifosi del Nantes.