Nantes, oggi ripresa delle attività: tamponi per tutti i giocatori

Ripresa delle attività per il Nantes. I giocatori gigalloverdi nella giornata di oggi hanno effettuato i tamponi prima del ritorno in campo. Come si legge sull'edizione online de L'Equipe, il club non comunicherà gli esiti dei test ma ha già avvertito che in caso di contagio verrà attivata la quarantena solo per la persona risultata positiva.