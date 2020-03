Nasri ai margini dell'Anderlecht, ma col sorriso: vinta causa con l'Antalyaspor, otterrà 2 milioni

L'avventura di Samir Nasri con la maglia dell'Anderlecht non sta andando come previsto. Il francese non gioca dallo scorso 4 ottobre in gare ufficiali, ma può esultare per aver vinto nella causa con il suo ex club, l'Antalyaspor: come riporta Nieuwsblad, i turchi dovranno versare all'ex Manchester City ben 2 milioni di euro per violazioni sul contratto.