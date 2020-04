Nasri attacca Deschamps: "Date la Francia a Guardiola e vedete come giocherà"

Nel corso di una diretta Instagram, Samir Nasri ha parlato a ruota libera attaccando il suo ex ct Didier Deschamps: "Sono felice della vittoria del Mondiale del 2018 ma se vedi nella squadra c'erano delle crepe. Puoi fare tre squadre di altissimo livello con i giocatori che ci sono. Metti Guardiola ad allenare la selezione francese e vedi come avrebbero giocato. Tutti i giocatori si divertirebbero". E sulle convocazioni Nasri ha criticato l'assenza di Karim Benzema: "Non capisco come sia stato lasciato fuori per Euro 2016 e i Mondiali 2018. E non ho capito perché non abbia chiamato Ben Arfa nel 2016 dopo quello che aveva fatto a Nizza". Nasri, va ricordato, ha un pessimo rapporto col selezionatore francese. Il giocatore fu escluso dai 23 per i Mondiali di Brasile 2014, portando anche a querele da parte dello stesso Deschamps nei confronti della fidanzata del giocatore, che aveva duramente attaccato il ct. Nasri dal canto suo aveva deciso proprio dopo quei Mondiali di dare l'addio ai bleus capendo che non ci sarebbe stato più spazio per lui.