Nations League, a rischio Inghilterra-Islanda se la squadra di Hamren giocherà in Danimarca

vedi letture

L'Inghilterra potrebbe dover rinunciare all'ultima partita del girone della Nations League contro l'Islanda a causa delle disposizioni governative. Secondo le informazioni riportate da Sky Sports UK, il governo non consentirà a nessuno dei giocatori islandesi di atterrare in Gran Bretagna, perché giocheranno prima in Danimarca, dove un nuovo ceppo di coronavirus è stato collegato agli allevamenti di visoni. Il governo tornerà sull'argomento non prima di sabato. Sette giocatori della Premier League, tra cui il portiere del Leicester Kasper Schmeichel, il centrocampista del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg e il difensore del Chelsea Andreas Christensen, potrebbero essere esclusi dalla rosa della Danimarca a causa delle nuove restrizioni sul coronavirus in Inghilterra. C'è la possibilità che si giochi in campo neutro.