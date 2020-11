Nations League, Armenia promossa in Lega B. Battuta e superata la Macedonia del Nord

Armenia promossa in Lega B. Vittoria con sorpasso all'ultima curva ai danni della Macedonia del Nord. Sul neutro di Nicosia lo scontro diretto è vinto dai caucasici grazie a una rete segnata al 55' da Hambardzumyan. Tra gli "italiani" in campo il solo Nestorovski che è entrato a partita in corso. Nell'altra partita del Gruppo 2 di Lega C finisce con uno scialbo 0-0 l'inutile Georgia-Estonia, con i baltici che erano già retrocessi con un turno d'anticipo.