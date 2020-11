Nations League - Calendario e classifica Gruppo 1 Lega B: Austria-Norvegia vale la promozione

vedi letture

Quattro vittorie su quattro per l'Austria, capolista del Gruppo 1 della Lega B di Nations League. I biancorossi domani sera ospiteranno nello scontro promozione la Norvegia, seconda a -3, mentre il fanalino di coda Irlanda del Nord affronterà la Romania per la corsa salvezza. Da segnalare, tuttavia, che domenica è stata annullata - causa Covid - la sfida tra Romania e Norvegia in programma a Bucarest, con le due Nazionali in questione che hanno di conseguenza una partita e meno punti in classifica rispetto alle altre.

La classifica

Austria 12

Norvegia 9*

Romania 4*

Irlanda del Nord 1

* Una partita in meno

Il calendario

Romania-Irlanda del Nord 1-1 (4/9)

Norvegia-Austria 1-2 (4/9)

Irlanda del Nord-Norvegia 1-5 (7/9)

Austria-Romania 2-3 (7/9)

Norvegia-Romania 4-0 (11/10)

Irlanda del Nord-Austria 0-1 (11/10)

Norvegia-Irlanda del Nord 1-0 (14/10)

Romania-Austria 0-1 (14/10)

Romania-Norvegia Annullata (15/11)

Austria-Irlanda del Nord 2-1 (15/11)

Irlanda del Nord-Romania (18/11)

Austria-Novergia (18/11)