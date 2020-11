Nations League - Calendario e classifica Gruppo 1 Lega C: Montenegro, ora l'ultimo sforzo

vedi letture

Nel Gruppo 1 di Lega C il Montenegro non è ancora certo della promozione: a una sola lunghezza di distanza in classifica, infatti, c'è il Lussemburgo. Sarà così l'ultimo turno in programma oggi a determinare i verdetti, anche per quanto riguarda la corsa salvezza che attualmente vede l'Azerbaigian penultimo con 5 punti e Cipro fanalino di coda con 4.

La classifica

Montenegro 10

Lussemburgo 9

Azerbaigian 5

Cipro 4

Il calendario

Azerbaigian-Lussemburgo 1-2 (5/9)

Cipro-Montenegro 0-2 (5/9)

Lussemburgo-Montenegro 0-1 (8/9)

Cipro-Azerbaigian 0-1 (8/9)

Lussemburgo-Cipro 2-0 (10/10)

Montenegro-Azerbaigian 2-0 (10/10)

Azerbaigian-Cipro 0-0 (13/10)

Montenegro-Lussemburgo 1-2 (13/10)

Cipro-Lussemburgo 2-1 (14/11)

Azerbaigian-Montenegro 0-0 (14/11)

Lussemburgo-Azerbaigian (17/11)

Montenegro-Cipro (17/11)