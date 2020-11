Nations League - Calendario e classifica Gruppo 1 Lega D: Isole Faroe verso la promozione

Le Isole Faroe oggi saranno di scena a Malta per ultimare la loro promozione dal Gruppo 1 di Lega D di UEFA Nations League. Andorra e Lettonia, invece, si sfideranno per evitare l'ultimo posto in classifica (adesso occupato dall'Andorra con due punti in meno rispetto alla Lettonia).

La classifica

Isole Faroe 11

Malta 8

Lettonia 4

Andorra 2

Il calendario

Lettonia-Andorra 0-0 (3/9)

Isole Faroe-Malta 3-2 (3/9)

Andorra-Isole Faroe 0-1 (6/9)

Malta-Lettonia 1-1 (6/9)

Isole Faroe-Lettonia 1-1 (10/10)

Andorra-Malta 0-0 (10/10)

Lettonia-Malta 0-1 (13/10)

Isole Faroe-Andorra 2-0 (13/10)

Malta-Andorra 3-1 (14/11)

Lettonia-Isole Faroe 1-1 (14/11)

Malta-Isole Faroe (17/11)

Andorra-Lettonia (17/11)