Nations League - Calendario e classifica Gruppo 2 Lega B: la Scozia vuole farsi un altro regalo

vedi letture

È ancora tutto in bilico nel Gruppo 2 della Lega B di UEFA Nations League. La Scozia capolista affronta sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione al prossimo Europeo la Nazionale di Israele, mentre la Repubblica Ceca (seconda a -1 dalla vetta) se la vedrà con la Slovacchia: due sfide dunque decisive, quelle di domani sera, tanto per la promozione quanto per la salvezza.

La classifica

Scozia 10

Repubblica Ceca 9

Israele 5

Slovacchia 4

Il calendario

Scozia-Israele 1-1 (4/9)

Slovacchia-Repubblica Ceca 1-3 (4/9)

Israele-Slovacchia 1-1 (7/9)

Repubblica Ceca-Scozia 1-2 (7/9)

Israele-Repubblica Ceca 1-2 (11/10)

Scozia-Slovacchia 1-0 (11/10)

Scozia-Repubblica Ceca 1-0 (14/10)

Slovacchia-Israele 2-3 (14/10)

Slovacchia-Scozia 1-0 (15/11)

Repubblica Ceca-Israele 1-0 (15/11)

Israele-Scozia (18/11)

Repubblica Ceca-Slovacchia (18/11)