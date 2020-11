Nations League - Calendario e classifica Gruppo 2 Lega C: per Pandev può arrivare un'altra gioia

La Macedonia del Nord, sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione al prossimo Europeo, affronta domani sera l'Armenia per ipotecare anche la promozione in Nations League. Non avrà molto da dire, invece, l'altra sfida del Gruppo 2 di Lega C tra Georgia ed Estonia, visto che quest'ultima è già aritmeticamente attesa dallo spareggio retrocessione.

La classifica

Macedonia del Nord 9

Armenia 8

Georgia 6

Estonia 2

Il calendario

Macedonia-Armenia 2-1 (5/9)

Estonia-Georgia 0-1 (5/9)

Armenia-Estonia 2-0 (8/9)

Georgia-Macedonia 1-1 (8/9)

Estonia-Macedonia 3-3 (11/10)

Armenia-Georgia 2-2 (11/10)

Macedonia-Georgia 1-1 (14/10)

Estonia-Armenia 1-1 (14/10)

Macedonia-Estonia 2-1 (15/11)

Georgia-Armenia 1-2 (15/11)

Armenia-Macedonia (18/11)

Georgia-Estonia (18/11)